***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
21.10.2019 16:28
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
07/05/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGDKM22013
Nominal Değer (TL)
28.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/10/2019
Vadesi (Gün)
119
İtfa Tarihi
17/02/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794092
BIST
18:0597.324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
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|Açılış
|: 98.526
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|Önceki Kapanış
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98.526
En Düşük
97.172
18:055,8515
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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5,8673
En Düşük
5,7811
18:056,5286
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,5426
En Düşük
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18:05279,31
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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280,40
En Düşük
277,29