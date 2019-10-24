***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2019 10:34
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794466
BIST
14:33101.169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.383,66
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.239
En Düşük
100.384
14:335,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0338
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7728
En Düşük
5,7300
14:336,4251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0415
|Açılış
|: 6,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4281
En Düşük
6,3791
14:33276,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,92
|Açılış
|: 276,01
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,62
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|6.326.254
|% 19,96
|
|IHEVA
|1,99
|27.462.859
|% 19,88
|
|GEDIK
|5,03
|5.589.842
|% 16,44
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYH
|0,10
|4.377
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|TKURU
|11,75
|1.295.282
|% -4,55
|
|UZERB
|1,11
|1.219
|% -4,31
|
|MMCAS
|0,90
|5.891
|% -4,26
|
|THYAO
|12,04
|763.542.749
|% 1,18
|
|GARAN
|9,85
|444.204.127
|% 2,60
|
|AKBNK
|7,33
|402.624.585
|% 1,81
|
|ASELS
|18,40
|246.361.776
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,26
|183.564.383
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,26
|183.564.383
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,21
|97.245.195
|% 9,01
|
|ISFIN
|2,43
|174.696.346
|% 4,29
|
|IHYAY
|0,91
|66.950.803
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,27
|88.886.873
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4028
|7,4400
|% 0,26
|
|Frank
|5,7903
|5,8251
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5307
|1,5383
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-2,12
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.831
|1.859
|-4,00
|
|Tam
|1.822
|1.869
|-5,55
|
|Yarım
|881
|904
|-2,68
|
|Çeyrek
|442
|452
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,53
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,08
|