***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.10.2019 19:34
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
22.10.2019
1.500 1.480,00 2.250 2.195,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794299
BIST
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.367
En Düşük
97.268
18:055,8119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,8047
18:056,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,4696
En Düşük
6,4595
18:05277,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,71
|Açılış
|: 277,89
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
276,28
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|8,55
|335.073.825
|% 19,92
|
|ETYAT
|1,00
|23.796.233
|% 19,05
|
|DGGYO
|3,08
|67.240.035
|% 17,11
|
|OSTIM
|1,25
|108.933.749
|% 12,61
|
|EUYO
|0,94
|15.602.544
|% 10,59
|
|ISKUR
|131.500,00
|131.500
|% -12,33
|
|ORMA
|3,30
|87.188
|% -10,57
|
|EMNIS
|1,10
|10.590
|% -9,84
|
|EGCYH
|0,10
|10.787
|% -9,09
|
|INFO
|5,00
|66.983
|% -8,26
|
|THYAO
|11,57
|935.722.270
|% 0,87
|
|GARAN
|9,32
|538.668.845
|% 2,19
|
|AKBNK
|7,06
|474.930.512
|% -0,14
|
|DOAS
|8,55
|335.073.825
|% 19,92
|
|KOZAA
|8,46
|276.493.125
|% 2,67
|
|OSTIM
|1,25
|108.933.749
|% 12,61
|
|EKGYO
|1,21
|101.023.529
|% 0,83
|
|ISFIN
|2,26
|189.762.631
|% 0,00
|
|THYAO
|11,57
|935.722.270
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,15
|168.911.661
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4597
|7,4971
|% -1,44
|
|Frank
|5,8469
|5,8821
|% -1,21
|
|Riyal
|1,5440
|1,5517
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|0,13
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,62
|59,62
|0,66
|
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