***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.12.2019 18:22
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
17.12.2019 250 440,00 250 445,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803974
BIST
18:05111.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -51,82
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
110.937
18:055,8784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0304
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8894
En Düşük
5,8441
18:056,5605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
18:05279,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,46
|Açılış
|: 279,10
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|5,14
|12.908.029
|% 19,81
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|FLAP
|4,94
|238.071.107
|% 15,42
|
|BURVA
|7,13
|7.503.745
|% 15,00
|
|MTRYO
|5,26
|12.079.244
|% 14,85
|
|ATAGY
|4,51
|9.475.214
|% -14,91
|
|TSPOR
|2,43
|254.500.840
|% -12,27
|
|FORMT
|2,90
|442.401
|% -11,59
|
|NIBAS
|6,13
|857.342
|% -9,85
|
|HUBVC
|13,48
|39.938.914
|% -9,47
|
|THYAO
|13,91
|1.512.433.661
|% -0,71
|
|TUPRS
|124,20
|664.053.972
|% 2,14
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|ASELS
|19,45
|395.443.524
|% -0,41
|
|SISE
|5,12
|383.997.001
|% 0,59
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|CEMAS
|1,65
|235.071.461
|% 8,55
|
|KRDMD
|2,50
|305.157.467
|% -1,19
|
|ALBRK
|1,34
|155.078.430
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7242
|7,7630
|% -0,73
|
|Frank
|5,9702
|6,0061
|% 0,70
|
|Riyal
|1,5640
|1,5719
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,54
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,52
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,77
|65,77
|0,43
|