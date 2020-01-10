***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.01.2020 18:16
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
10.01.2020 250 397,50 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811920
BIST
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 673,25
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
18:055,8738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0050
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8612
18:056,5274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,5160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5124
18:05293,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,33
|Açılış
|: 293,92
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6346
|7,6729
|% -0,15
|
|Frank
|6,0006
|6,0367
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5585
|1,5663
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|8,25
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,38
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|-3,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|-2,31
|
|Yarım
|936
|960
|-1,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,03
|
|B. Petrol
|64,98
|64,98
|-0,38
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58YUNSA
Yüzde 9.40 oranında artışla 11.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 106, 427 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 638, 26 artarak (% 0.57 ) 113, 148
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EGCYO, EKIZ, EGCYH, EGCEY
-
17:56
EGCEY, YKBNK, VAKBN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
MTRYO, SANFM, YBTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında