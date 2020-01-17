***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.01.2020 18:11
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
17.01.2020 250 457,50 250 462,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813440
BIST
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 473,90
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
18:055,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0408
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,9115
En Düşük
5,8463
18:056,5429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5560
En Düşük
6,5173
18:05295,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 2,90
|Açılış
|: 295,51
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,92
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,18
|26.640.696
|% 15,76
|
|GEDIK
|8,13
|11.267.727
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.390.772
|% 14,97
|
|DAGHL
|5,49
|23.620.755
|% 14,85
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|BALAT
|2,97
|449.581
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|503.544
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|190.113
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|419.444
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% -2,38
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% -0,61
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6623
|7,7007
|% 0,36
|
|Frank
|6,0681
|6,1047
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5677
|1,5756
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|4,24
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,81
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|0,09
|
Seans Raporu
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17:59RYSAS
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17:57HATEK
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 18 artarak (% 0.02 ) 146, 676
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17:56XU100
Endeks 121, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 448.00 milyon TL de