***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2019 20:47
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 4.249.097.144 1.514.829.524 1.018.696.030 474.587.223
Satışların Maliyeti
31 -4.140.309.679 -1.412.746.293 -979.053.915 -438.114.913
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31 108.787.465 102.083.231 39.642.115 36.472.310
BRÜT KAR (ZARAR)
33 108.787.465 102.083.231 39.642.115 36.472.310
Genel Yönetim Giderleri
33 -73.427.043 -62.478.418 -27.521.735 -23.234.728
Pazarlama Giderleri
33 -11.721.567 -15.258.936 -3.350.594 -5.342.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 43.777.362 83.799.839 10.143.562 47.936.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -21.888.633 -79.406.993 -1.958.131 -44.072.024
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35 45.527.584 28.738.723 16.955.217 11.760.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 16.282 5.451.581 16.282 1.642.876
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -19.079 -81.128 -19.079 -2.092
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37 45.524.787 34.109.176 16.952.420 13.401.220
Finansman Gelirleri
37 25.337.842 14.207.333 5.780.281 4.754.073
Finansman Giderleri
37 -22.846.682 -20.878.877 -6.931.514 -8.024.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.015.947 27.437.632 15.801.187 10.131.260
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.128.404 -7.777.601 -2.698.090 -3.339.828
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -8.268.322 -5.436.894 -2.623.658 -3.075.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 139.918 -2.340.707 -74.432 -264.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.887.543 19.660.031 13.103.097 6.791.432
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.887.543 19.660.031 13.103.097 6.791.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
139 153 25 44
Ana Ortaklık Payları
39.887.404 19.659.878 13.103.072 6.791.388
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,59190000 0,29170000 0,19440000 0,10080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.354.018 -5.424.309
Dönem Karı (Zararı)
39.887.544 19.660.031
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 39.887.544 19.660.031
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.466.019 10.934.145
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 4.201.170 3.368.189
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.159 -588.305
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 0 -697.559
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.159 109.254
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.984.368 389.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 963.834 94.788
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.020.534 294.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -12.459
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47 0 -12.459
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 8.268.322 7.777.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.995.579 -33.191.380
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -14.445.831 -20.634.053
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.773.098 -41.150.659
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.514.162 -5.030.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -171.258.936 -36.119.949
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.761.786 -19.610.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -84.761.786 -19.610.265
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6, 12 -1.883.484 -878.550
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
223.143.792 71.281.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 22.901.361 8.248.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 200.242.431 63.032.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -954.555 -371.580
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-733.131 1.964.178
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -733.131 1.964.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.412.514 -23.791.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29, 40 -5.333.861 -26.003.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29, 38 6.746.375 2.211.893
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
357.984 -2.597.204
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -6.712.002 -2.827.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.938.492 -2.970.043
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.751 492.574
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 87.751 492.574
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.026.243 -3.462.617
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.900.242 -1.606.397
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.126.001 -1.856.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.082.947 3.966.471
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.152.712 14.493.544
Kredilerden Nakit Girişleri
47 88.152.712 14.493.544
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.069.765 -10.527.073
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -15.069.765 -10.527.073
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.790.437 -4.427.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.790.437 -4.427.881
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 247.683.714 70.727.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
309.474.151 66.299.673
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 309.474.151 247.683.714
Finansal Yatırımlar
59.215.502 43.672.631
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
59.215.502 43.672.631
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 59.215.502 43.672.631
Ticari Alacaklar
462.054.345 287.087.247
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.170.974 8.656.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 448.883.371 278.430.435
Diğer Alacaklar
115.778.267 31.016.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 115.778.267 31.016.481
Peşin Ödenmiş Giderler
3.097.022 1.212.524
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.097.022 1.212.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 490.213 15.522
ARA TOPLAM
950.109.500 610.688.119
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
950.109.500 610.688.119
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
858.118 1.955.158
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
858.118 1.955.158
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 858.118 1.955.158
Ticari Alacaklar
806.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 806.000 0
Diğer Alacaklar
7.331.025 4.789.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.331.025 4.789.107
Maddi Duran Varlıklar
10.432.904 9.956.565
Binalar
14 2.768.442 2.815.780
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 3.534.411 3.608.035
Taşıtlar
14 1.110.019 1.246.603
Mobilya ve Demirbaşlar
14 1.629.116 542.080
Özel Maliyetler
14 1.390.916 1.744.067
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 2.317.252 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.327.250 4.066.267
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 4.327.250 4.066.267
Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.014
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 1.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 2.110.321 1.207.413
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.182.870 21.975.524
TOPLAM VARLIKLAR
978.292.370 632.663.643
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
222.827.498 133.214.706
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.460.080 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 1.460.080 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
221.367.418 133.214.706
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 53.000.000 52.169.793
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 168.367.418 81.044.913
Ticari Borçlar
587.445.699 364.301.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 34.179.621 11.278.260
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 553.266.078 353.023.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.168.842 3.123.397
Diğer Borçlar
3.345.086 4.078.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.345.086 4.078.217
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.556.320 535.786
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.194.524 4.906.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 927.761 844.915
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 7.266.763 4.061.713
ARA TOPLAM
825.537.969 510.160.641
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
825.537.969 510.160.641
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
956.840 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
956.840 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 956.840 0
Diğer Borçlar
163 158
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 163 158
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.244.062 3.793.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.244.062 3.793.075
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.198.681 833.222
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.399.746 4.626.455
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
833.937.715 514.787.096
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.180.274 117.702.298
Ödenmiş Sermaye
30 67.392.000 67.392.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.608.467 -199.039
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -1.608.467 -199.039
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.662.394 9.066.371
Yasal Yedekler
30 10.662.394 9.066.371
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 27.846.943 13.173.524
Net Dönem Karı veya Zararı
41 39.887.404 28.269.442
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 174.381 174.249
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.354.655 117.876.547
TOPLAM KAYNAKLAR
978.292.370 632.663.643
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 0 518.977 8.839.694 -3.744.966 17.145.167 90.150.872 174.020 90.324.892
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 0 266.677 16.918.490 -17.145.167 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -378.786 19.659.878 19.281.092 152 19.281.244
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 0 140.191 9.066.371 13.173.524 19.659.878 109.431.964 174.172 109.606.136
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 0 -199.039 9.066.371 13.173.524 28.269.442 117.702.298 174.249 117.876.547
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 1.596.023 26.673.419 -28.269.442 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -1.409.428 39.887.404 38.477.976 132 38.478.108
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
30 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 -1.608.467 10.662.394 27.846.943 39.887.404 144.180.274 174.381 144.354.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.887.543 19.660.031 13.103.097 6.791.432
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.409.435 -378.787 -662.973 -243.906
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -1.806.968 -485.624 -849.966 -312.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
397.533 106.837 186.993 68.793
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 397.533 106.837 186.993 68.793
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.409.435 -378.787 -662.973 -243.906
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.478.108 19.281.244 12.440.124 6.547.526
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
132 152 18 12.915
Ana Ortaklık Payları
38.477.976 19.281.092 12.440.106 6.534.611
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795980
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