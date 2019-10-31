***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 4.249.097.144 1.514.829.524 1.018.696.030 474.587.223Satışların Maliyeti31 -4.140.309.679 -1.412.746.293 -979.053.915 -438.114.913TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31 108.787.465 102.083.231 39.642.115 36.472.310BRÜT KAR (ZARAR)33 108.787.465 102.083.231 39.642.115 36.472.310Genel Yönetim Giderleri33 -73.427.043 -62.478.418 -27.521.735 -23.234.728Pazarlama Giderleri33 -11.721.567 -15.258.936 -3.350.594 -5.342.119Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 43.777.362 83.799.839 10.143.562 47.936.997Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -21.888.633 -79.406.993 -1.958.131 -44.072.024ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35 45.527.584 28.738.723 16.955.217 11.760.436Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 16.282 5.451.581 16.282 1.642.876Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -19.079 -81.128 -19.079 -2.092FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37 45.524.787 34.109.176 16.952.420 13.401.220Finansman Gelirleri37 25.337.842 14.207.333 5.780.281 4.754.073Finansman Giderleri37 -22.846.682 -20.878.877 -6.931.514 -8.024.033SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.015.947 27.437.632 15.801.187 10.131.260Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.128.404 -7.777.601 -2.698.090 -3.339.828Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -8.268.322 -5.436.894 -2.623.658 -3.075.752Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 139.918 -2.340.707 -74.432 -264.076SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39.887.543 19.660.031 13.103.097 6.791.432DÖNEM KARI (ZARARI)39.887.543 19.660.031 13.103.097 6.791.432Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar139 153 25 44Ana Ortaklık Payları39.887.404 19.659.878 13.103.072 6.791.388Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,59190000 0,29170000 0,19440000 0,10080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.354.018 -5.424.309Dönem Karı (Zararı)39.887.544 19.660.031Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 39.887.544 19.660.031Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.466.019 10.934.145Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 4.201.170 3.368.189Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.159 -588.305Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36 0 -697.559Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 12.159 109.254Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.984.368 389.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 963.834 94.788Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 1.020.534 294.331Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -12.459Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler47 0 -12.459Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 8.268.322 7.777.601İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-53.995.579 -33.191.380Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -14.445.831 -20.634.053Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-175.773.098 -41.150.659İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.514.162 -5.030.710İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -171.258.936 -36.119.949Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-84.761.786 -19.610.265İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -84.761.786 -19.610.265Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6, 12 -1.883.484 -878.550Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler223.143.792 71.281.416İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 22.901.361 8.248.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 200.242.431 63.032.798Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -954.555 -371.580Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-733.131 1.964.178İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -733.131 1.964.178İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.412.514 -23.791.867Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29, 40 -5.333.861 -26.003.760Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29, 38 6.746.375 2.211.893Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları357.984 -2.597.204Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -6.712.002 -2.827.105YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.938.492 -2.970.043Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri87.751 492.574Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 87.751 492.574Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.026.243 -3.462.617Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.900.242 -1.606.397Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -2.126.001 -1.856.220FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI73.082.947 3.966.471Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri88.152.712 14.493.544Kredilerden Nakit Girişleri47 88.152.712 14.493.544Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.069.765 -10.527.073İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları47 -15.069.765 -10.527.073YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.790.437 -4.427.881NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.790.437 -4.427.881DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 247.683.714 70.727.554DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ309.474.151 66.299.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 309.474.151 247.683.714Finansal Yatırımlar59.215.502 43.672.631Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar59.215.502 43.672.631Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar47 59.215.502 43.672.631Ticari Alacaklar462.054.345 287.087.247İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.170.974 8.656.812İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 448.883.371 278.430.435Diğer Alacaklar115.778.267 31.016.481İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 115.778.267 31.016.481Peşin Ödenmiş Giderler3.097.022 1.212.524İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.097.022 1.212.524Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 490.213 15.522ARA TOPLAM950.109.500 610.688.119TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR950.109.500 610.688.119DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar858.118 1.955.158Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar858.118 1.955.158Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar47 858.118 1.955.158Ticari Alacaklar806.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 806.000 0Diğer Alacaklar7.331.025 4.789.107İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 7.331.025 4.789.107Maddi Duran Varlıklar10.432.904 9.956.565Binalar14 2.768.442 2.815.780Tesis, Makine ve Cihazlar14 3.534.411 3.608.035Taşıtlar14 1.110.019 1.246.603Mobilya ve Demirbaşlar14 1.629.116 542.080Özel Maliyetler14 1.390.916 1.744.067Kullanım Hakkı Varlıkları2 2.317.252 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.327.250 4.066.267Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 4.327.250 4.066.267Peşin Ödenmiş Giderler0 1.014İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 1.014Ertelenmiş Vergi Varlığı40 2.110.321 1.207.413TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.182.870 21.975.524TOPLAM VARLIKLAR978.292.370 632.663.643KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar222.827.498 133.214.706İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.460.080 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 1.460.080 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar221.367.418 133.214.706İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları47 53.000.000 52.169.793Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar47 168.367.418 81.044.913Ticari Borçlar587.445.699 364.301.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 34.179.621 11.278.260İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 553.266.078 353.023.647Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 2.168.842 3.123.397Diğer Borçlar3.345.086 4.078.217İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.345.086 4.078.217Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 1.556.320 535.786Kısa Vadeli Karşılıklar8.194.524 4.906.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 927.761 844.915Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 7.266.763 4.061.713ARA TOPLAM825.537.969 510.160.641TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER825.537.969 510.160.641UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar956.840 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar956.840 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 956.840 0Diğer Borçlar163 158İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 163 158Uzun Vadeli Karşılıklar6.244.062 3.793.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 6.244.062 3.793.075Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.198.681 833.222TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.399.746 4.626.455TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER833.937.715 514.787.096ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar144.180.274 117.702.298Ödenmiş Sermaye30 67.392.000 67.392.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.608.467 -199.039Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -1.608.467 -199.039Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.662.394 9.066.371Yasal Yedekler30 10.662.394 9.066.371Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 27.846.943 13.173.524Net Dönem Karı veya Zararı41 39.887.404 28.269.442Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 174.381 174.249TOPLAM ÖZKAYNAKLAR144.354.655 117.876.547TOPLAM KAYNAKLAR978.292.370 632.663.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.392.000 0 518.977 8.839.694 -3.744.966 17.145.167 90.150.872 174.020 90.324.892Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30 0 266.677 16.918.490 -17.145.167 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 -378.786 19.659.878 19.281.092 152 19.281.244Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler67.392.000 0 140.191 9.066.371 13.173.524 19.659.878 109.431.964 174.172 109.606.136Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.392.000 0 -199.039 9.066.371 13.173.524 28.269.442 117.702.298 174.249 117.876.547Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30 1.596.023 26.673.419 -28.269.442 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 -1.409.428 39.887.404 38.477.976 132 38.478.108Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları30 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler67.392.000 -1.608.467 10.662.394 27.846.943 39.887.404 144.180.274 174.381 144.354.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)39.887.543 19.660.031 13.103.097 6.791.432DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.409.435 -378.787 -662.973 -243.906Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -1.806.968 -485.624 -849.966 -312.699Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler397.533 106.837 186.993 68.793Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 397.533 106.837 186.993 68.793Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.409.435 -378.787 -662.973 -243.906TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.478.108 19.281.244 12.440.124 6.547.526Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar132 152 18 12.915Ana Ortaklık Payları38.477.976 19.281.092 12.440.106 6.534.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795980BIST