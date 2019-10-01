***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
01.10.2019 20:50
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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İhraca ilişkin özet izahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789507
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