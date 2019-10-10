***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
10.10.2019 12:50
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraca ilişkin sermaye piyasası aracı notu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792078
BIST
12:5098.705
En Yüksek
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100.260
En Düşük
98.555
12:505,8873
En Yüksek
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|: 0,27%
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|Açılış
|: 5,8820
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|Önceki Kapanış
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5,8873
En Düşük
5,8615
12:506,5048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
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|Açılış
|: 6,4850
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|Önceki Kapanış
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6,5048
En Düşük
6,4447
12:50285,33
En Yüksek
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|Açılış
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|: 284,21
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286,72
En Düşük
283,63