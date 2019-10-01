***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Private Bağdat Caddesi Şubesi" ünvanlı şubemiz ünvanının "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağdat Caddesi Şubesi" olarak değiştirilmesine, ünvan değişikliğinin tesciline, tescil sonrası ilgili yerlere bildirimlerde bulunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789501BIST