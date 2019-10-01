***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 20:48
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Private Bağdat Caddesi Şubesi" ünvanlı şubemiz ünvanının "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağdat Caddesi Şubesi" olarak değiştirilmesine, ünvan değişikliğinin tesciline, tescil sonrası ilgili yerlere bildirimlerde bulunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789501
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