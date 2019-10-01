***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 20:48
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Gedik Private' tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Hatice Gözde Özar görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789502
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