***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2019 19:31
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Private Bağdat Caddesi Şubesi " ünvanlı şubemiz ünvanının "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağdat Caddesi Şubesi" olarak değiştirilmesine yönelik tescil işlemi 07.10.2019 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791089
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