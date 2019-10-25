***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Portföy Yönetimi ve Ödünç İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Alp Tekince 25.10.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Sayın Tekince' ye Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş hayatında başarılar diliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794991BIST