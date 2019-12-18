***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ersin Refik Pamuksüzer 18.12.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden iş yoğunluğu ve seyahatleri nedeniyle istifa etmiştir. Sayın Pamuksüzer' e Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş hayatında başarılar diliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804240BIST