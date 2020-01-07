***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu üyeleri 07.01.2020 tarihinde şirket merkezinde toplandı. 1.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bursa Şubesi adı altında faaliyet gösteren Bursa Şubemizin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği "Fethiye Mah. Sanayi Cad. Corner Plus İş Merkezi No : 263 K:2 D: 22-23 Nilüfer/Bursa" adresinden " İhsaniye Mah. İlknur Sok. Dış Kapı No : 1D İç Kapı No : 8 Nilüfer / Bursa adresine nakledilmesine, 2.Bursa Şubesinin 07.01.2020 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine, 3.İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808574BIST