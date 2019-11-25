***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.11.2019 18:25
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
25.11.2019 tarihinde HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,00 - 11,17 fiyat aralığından 40.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 25.11.2019 tarihi itibariyle %9,37 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/11/2019 0 40.000 40.000 1.913.999,18 1.873.999,18 % 9,57 % 9,57 % 9,37 % 9,37
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800361
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.205,94
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.222
18:055,7451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0314
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7539
En Düşük
5,7003
18:056,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
18:05269,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,50
|Açılış
|: 269,14
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.749.575
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|59.267.269
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.782.246
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|9.764.665
|% 14,67
|
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|
|VKGYO
|2,17
|119.071.945
|% -7,26
|
|IHYAY
|0,90
|41.824.779
|% -7,22
|
|RYGYO
|2,35
|3.296.374
|% -6,37
|
|DYOBY
|4,20
|13.515.765
|% -5,83
|
|AKFGY
|2,87
|2.493.984
|% -5,59
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% -2,80
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3862
|7,4233
|% 1,01
|
|Frank
|5,7303
|5,7648
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5264
|1,5340
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,34
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|-0,03
|
Seans Raporu
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17:59IHYAY
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 825, 038 adet işlem
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Endeks 105, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 9, 748.00 milyon TL de
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17:58DYOBY
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 958, 055 adet işlem
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17:56IHYAY
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 780, 811 adet işlem