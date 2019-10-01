***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.10.2019 20:49
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar tarih ve 29/688 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 20.000.000 TL tutarlı (talep gelmesi halinde 30.000.000 TL) nominal değerli, 119 gün vadeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet belgeleri de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789506
BIST
11:08104.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 383,14
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:085,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:086,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:08273,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,39
|Açılış
|: 273,52
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26