***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.10.2019 16:36
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,77
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFGDKM22013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000
İhraç Fiyatı 0,95338
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.02.2020
Kayıt Tarihi 14.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.02.2020
Ek Açıklamalar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2019 tarih ve 29/688 sayılı toplantısında onaylanan Yurt içinde ve toplam 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 28.000.000 -TL nominal değerli, iskontolu, 119 gün vadeli finansman bonosu ihracının dördüncü dilimi 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde halka arz edilmiştir. 119 gün vadeli, 28.000.000 TL nominal tutarlı, TRFGDKM22013 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %15,00 yıllık bileşik faiz oranı 15,77 olup, fiyatı 0,95338 TL' dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GEDIK YATIRIM FINANSMAN BONOSU SATIS DUYURUSU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794096
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