***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.10.2019 16:36
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 37.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,77
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFGDKME1917
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.07.2019
Satışa Başlanma Tarihi 18.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000
İhraç Fiyatı 0,94633
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.10.2019
Kayıt Tarihi 18.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca halka arz edilmek süretiyle ihraç edilen 91 gün vadeli 28.000.000 -TL nominal tutarlı TRFGDKME1917 ISIN Kodlu finansman bonosunun bugün itibariyle (21.10.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794097
BIST