***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 37.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.10.2019Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,77Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFGDKME1917Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.07.2019Satışa Başlanma Tarihi 18.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000İhraç Fiyatı 0,94633Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.10.2019Kayıt Tarihi 18.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca halka arz edilmek süretiyle ihraç edilen 91 gün vadeli 28.000.000 -TL nominal tutarlı TRFGDKME1917 ISIN Kodlu finansman bonosunun bugün itibariyle (21.10.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794097BIST