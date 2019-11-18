***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









23.03.2020Ek AçıklamalarYurtiçinde, toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2019 tarih ve 29/688 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 20.000.000 TL nominal tutarlı, 119 gün vadeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 18.11.2019 tarih ve 29833736-105.02.02-E.14534 sayılı yazısı ile onaylanmış. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 25 Kasım 2019 ihraç tarihli, 20 milyon TL nominal tutarlı (+10 milyon TL ek satış), 119 gün vadeli iskontolu bonolarının talep toplama tarihleri 21-22 Kasım 2019' dur. Sabit faizli, iskontolu olarak ihraç edilecek olan 119 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %12,00, bileşik faiz oranı %12,49, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı ise 0,96235TL'dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799375BIST