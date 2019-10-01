***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2019 20:49
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul (216) 453 00 00 (216) 377 11 36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789504
BIST
11:07104.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 376,04
|Açılış
|: 103.832
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|Önceki Kapanış
|: 103.877
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104.370
En Düşük
103.268
11:075,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:076,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
|: 6,1450
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6,2852
En Düşük
6,2474
11:07273,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,39
|Açılış
|: 273,52
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|Önceki Kapanış
|: 272,13
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274,29
En Düşük
271,26