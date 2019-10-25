***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviErhan Topaç Yönetim Kurulu BaşkanıOnur Topaç CEO ve Murahhas ÜyeTevfik Metin Ayışık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürMurat Tanrıöver Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür YardımcısıKadircan Karadut Gedik Finans Grubu Mali İşler ve Risk Yönetim Koordinasyonundan sorumlu Genel Müdür YardımcısıCoşan Yeğenoğlu Gedik Kurumsaldan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıErsan Akpınar Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıErgün Koşucu Yurtiçi Aracılık Faaliyetleri ve Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür YardımcısıAnıl Abbak Kaldıraçlı İşlemler DirektörüGülsüm Doğan Hazine Operasyon Müdür YardımcısıGülseren Apaydın Risk Yönetim MüdürüGülten Esen Yurtiçi Satış MüdürüÖzge Bektaş İnsan Kaynakları MüdürüYeliz Ak Mali İşler MüdürüHasan Vidin Bilgi Teknolojileri Kidemli MüdürüGökhan Küçükoğlu Müfettişhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794992BIST