***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.10.2019 18:43
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Erhan Topaç Yönetim Kurulu Başkanı
Onur Topaç CEO ve Murahhas Üye
Tevfik Metin Ayışık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Murat Tanrıöver Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Kadircan Karadut Gedik Finans Grubu Mali İşler ve Risk Yönetim Koordinasyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Coşan Yeğenoğlu Gedik Kurumsaldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ersan Akpınar Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ergün Koşucu Yurtiçi Aracılık Faaliyetleri ve Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Anıl Abbak Kaldıraçlı İşlemler Direktörü
Gülsüm Doğan Hazine Operasyon Müdür Yardımcısı
Gülseren Apaydın Risk Yönetim Müdürü
Gülten Esen Yurtiçi Satış Müdürü
Özge Bektaş İnsan Kaynakları Müdürü
Yeliz Ak Mali İşler Müdürü
Hasan Vidin Bilgi Teknolojileri Kidemli Müdürü
Gökhan Küçükoğlu Müfettiş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794992
BIST
18:05100.216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -129,69
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
18:055,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7571
18:056,3984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3930
18:05278,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 278,96
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|12,24
|25.988.713
|% 20,00
|
|BOSSA
|5,74
|41.637.015
|% 19,83
|
|IHGZT
|2,60
|1.176.042
|% 12,55
|
|DITAS
|7,26
|15.243.112
|% 11,01
|
|EGCYH
|0,11
|24.989
|% 10,00
|
|MERIT
|11,21
|14.684
|% -9,52
|
|QNBFL
|30,46
|191.821
|% -6,45
|
|KRONT
|8,70
|3.598.742
|% -5,13
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|EMNIS
|1,11
|21.838
|% -4,31
|
|THYAO
|11,90
|916.255.366
|% 0,76
|
|ASELS
|18,69
|506.894.737
|% 2,86
|
|GARAN
|9,53
|466.958.576
|% -1,75
|
|TUPRS
|126,40
|227.128.350
|% 1,12
|
|AKBNK
|7,13
|222.966.019
|% -0,97
|
|IHLGM
|0,79
|108.188.166
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,23
|202.114.401
|% -0,45
|
|ISFIN
|2,50
|212.814.210
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,23
|106.799.664
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3785
|7,4155
|% -0,13
|
|Frank
|5,7772
|5,8120
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5348
|1,5425
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.502
|-2,42
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|-0,16
|