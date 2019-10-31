GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

31.10.2019 20:48
GÜNCEL HABERLER

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2019
Karar Sayısı
1938
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                   SERMAYE PİYASASI KURULUNUN  SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI    Şirketimizin yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,    1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,     2- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,     3- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
 Beyan ederiz.    Saygılarımızla,    
 
   Erhan TOPAÇ                                                    Onur TOPAÇ       Yönetim Kurulu Başkanı                                   Yönetim Kurulu Başkan Vekili          Tevfik Metin AYIŞIK                                         Ülkü Feyyaz TAKTAK  Yönetim Kurulu Üyesi                                      Yönetim Kurulu Üyesi             
 
 
 
Ersin Refik PAMUKSÜZER
Yönetim Kurulu Üyesi    
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795982


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.469
Değişim :  -0,23% |  -223,51
Açılış :  98.920  
Önceki Kapanış :  98.692  
En Yüksek
99.201 En Düşük
98.172
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 47,34 13.463.961 % 19,97  
MEPET 1,83 66.210.573 % 19,61  
AVTUR 1,65 37.460.617 % 19,57  
INFO 5,50 1.375 % 12,94  
BOYP 15,98 5.288.490 % 12,54  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3781 7,4151 % 0,66  
Frank 5,7728 5,8075 % 0,62  
Riyal 1,5210 1,5286 % 0,37  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.512 15,76  
Altın Gr. 278 278 3,84  
Cumhuriyet 1.843 1.871 16,00  
Tam 1.834 1.880 18,44  
Yarım 886 909 8,91  
Çeyrek 445 455 4,46  
Gümüş.Ons 18,07 18,09 0,21  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,05  
B. Petrol 59,51 59,51 -0,73  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru