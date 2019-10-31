***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
31.10.2019 20:48
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2019
Karar Sayısı
1938
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan, 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 2- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz. Saygılarımızla,
Erhan TOPAÇ Onur TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tevfik Metin AYIŞIK Ülkü Feyyaz TAKTAK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Refik PAMUKSÜZER
Yönetim Kurulu Üyesi
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|
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|11.204.205
|% -6,67
|
|GUSGR
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|27.927.842
|% -6,49
|
|THYAO
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|597.983.144
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|
|GARAN
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|324.787.529
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|
|AKBNK
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|ISFIN
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|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Alış
|Satış
|%
|
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|
|Altın Gr.
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|278
|3,84
|
|Cumhuriyet
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|16,00
|
|Tam
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|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
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|
|Gümüş.Ons
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