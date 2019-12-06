***GEDIK* *GEP*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******GEP*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 06.12.2019 kararı ile1-) Şirketimizin Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı şirketteki 5.299.858,66 TL nominal tutarlı paylarının, yaptırılacak değerleme sonucunda belirlenecek hisse bedelleri üzerinden, Gedik Yatırım Holding A.Ş.'ne devir edilmesine,2-) Pay devrine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılacak başvuru sonucunun beklenmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben pay devir işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi.Söz konusu pay devrine ilişkin bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802428BIST