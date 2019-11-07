***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Başvuru Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKYetkili Organ Karar Tarihi 06.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.11.2019Ek Açıklamalar06.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu Karari ile Ortaklığımız Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde, yeni yatırımlarda kullanılmak üzere Şirketimizin, 200.000.000 - TL (İkiyüzmilyon) Türk Lirasına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde bir veya bir defadan fazla olmak üzere, Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere iskontolu ve/veya kupon ödemeli, değişken faizli ve/veya sabit faizli, borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır. Bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş'ye başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 BORCLANMA ARACI IHRACI BAŞVURU FORMU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797358BIST