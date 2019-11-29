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***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

29.11.2019 18:34
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***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Finansman Bono İhracı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.11.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.11.2020
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 29.11.2019

Ek Açıklamalar
06.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu Karari ile Ortaklığımız Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde, yeni yatırımlarda kullanılmak üzere Şirketimizin, 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon) Türk Lirasına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde bir veya bir defadan fazla olmak üzere, Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere iskontolu ve/veya kupon ödemeli, değişken faizli ve/veya sabit faizli, borçlanma aracı ihraç edilmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.11.2019 tarih ve 69/1556 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801055


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BJKAS 2,91 305.758.555 % 15,48  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4135 7,4507 % -0,01  
Frank 5,7247 5,7592 % -0,30  
Riyal 1,5279 1,5356 % -0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.466 7,08  
Altın Gr. 271 271 0,67  
Cumhuriyet 1.787 1.814 -3,00  
Tam 1.779 1.823 -3,73  
Yarım 860 882 -1,80  
Çeyrek 431 441 -0,90  
Gümüş.Ons 17,01 17,06 0,12  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,01  
B. Petrol 60,52 60,52 -2,76  
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