***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.11.2019 18:34
***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Finansman Bono İhracı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.11.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.11.2020
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 29.11.2019
Ek Açıklamalar
06.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu Karari ile Ortaklığımız Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde, yeni yatırımlarda kullanılmak üzere Şirketimizin, 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon) Türk Lirasına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde bir veya bir defadan fazla olmak üzere, Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere iskontolu ve/veya kupon ödemeli, değişken faizli ve/veya sabit faizli, borçlanma aracı ihraç edilmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.11.2019 tarih ve 69/1556 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801055
BIST
18:05106.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -222,50
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.564
18:055,7514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0091
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7372
18:056,3397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3187
18:05270,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,73
|Açılış
|: 270,81
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,96
En Düşük
268,74
BIST En Aktif Hisseler
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|AVTUR
|1,87
|37.526.520
|% 19,11
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|MTRYO
|2,99
|627.405
|% 15,00
|
|KSTUR
|17,35
|54.661
|% -8,78
|
|HUBVC
|13,81
|4.570.519
|% -8,48
|
|DOKTA
|30,68
|70.520
|% -7,03
|
|UMPAS
|0,45
|59.760
|% -6,25
|
|UTPYA
|4,47
|22.629.560
|% -5,89
|
|THYAO
|13,66
|1.326.786.277
|% -1,16
|
|GARAN
|10,10
|435.878.797
|% 0,10
|
|EREGL
|8,02
|383.253.423
|% 1,91
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|GSRAY
|1,88
|228.563.232
|% 2,73
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4135
|7,4507
|% -0,01
|
|Frank
|5,7247
|5,7592
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|7,08
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|-3,73
|
|Yarım
|860
|882
|-1,80
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|60,52
|60,52
|-2,76
|
Seans Raporu
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -324, 01 kaybederek (% -0.32 ) 102, 335