***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKYetkili Organ Karar Tarihi 06.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.11.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.11.2020İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 29.11.2019Ek Açıklamalar06.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu Karari ile Ortaklığımız Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde, yeni yatırımlarda kullanılmak üzere Şirketimizin, 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon) Türk Lirasına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde bir veya bir defadan fazla olmak üzere, Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere iskontolu ve/veya kupon ödemeli, değişken faizli ve/veya sabit faizli, borçlanma aracı ihraç edilmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.11.2019 tarih ve 69/1556 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801055BIST