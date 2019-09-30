***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.09.2019Vade (Gün Sayısı) 88Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,98Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGKYH91915Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.11.2018Satışa Başlanma Tarihi 02.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,94584Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.09.2019Kayıt Tarihi 27.09.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.09.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 88 gün vadeli 30.000.000 -TL nominal tutarlı TRFGKYH91915 ISIN Kodlu finansman bonosunun bugün itibariyle (30.09.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789273BIST