***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.12.2019 10:21
***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2019
İhraç Fiyatı 0,96462
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.04.2020
Kayıt Tarihi 10.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.04.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon) Türk Lirasına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde bir veya bir defadan fazla olmak üzere, Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç limiti başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.11.2019 tarih ve 69/1556 sayılı toplantısında onaylandığı kamoyuna duyurulmuştu. SPK tarafından onaylanan İhraç limiti kapsamında Yönetim Kurulumuzca 06.11.2019 tarihli ve 485 sayılı alınan kararı ile yetkilendirilmiş olan genel müdürlüğümüzce, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere planlanan finansman bonosu ihracının talep toplama tarihi 12-13 Aralık 2019, ihraç tarihi ve vade başlangıç tarihi 16 Aralık 2019, ihraç büyüklüğü ise nominal 20.000.000 TL olarak planlanmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803130
BIST