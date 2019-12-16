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***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.12.2019 16:59
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGKYH42017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,96462
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.04.2020
Kayıt Tarihi 10.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.04.2020

Ek Açıklamalar
Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2019 tarih ve 69/1556 sayılı toplantısında onaylanan bir yıl içerisinde 200.000.000.-TL ye kadar farklı vadelerde borçlanma aracı ihracının birinci dilimi olan 20.000.000- TL tutarlı, 119 gün vadeli finansman bonosunun 16.12.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803672


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DERAS 4,24 9.280.922 % 19,77  
GUSGR 2,43 300.382.302 % 19,70  
BOLUC 4,57 64.156.931 % 15,99  
ATAGY 5,30 14.410.145 % 14,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7779 7,8169 % 0,58  
Frank 5,9244 5,9601 % 0,70  
Riyal 1,5563 1,5641 % 0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 -1,71  
Altın Gr. 278 278 1,73  
Cumhuriyet 1.840 1.868 21,00  
Tam 1.833 1.878 16,87  
Yarım 886 909 8,16  
Çeyrek 444 454 4,08  
Gümüş.Ons 16,97 17,02 0,05  
Gümüş Gr. 3,19 3,20 0,03  
B. Petrol 65,49 65,49 0,27  
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