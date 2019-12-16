***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.12.2019 16:59
***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,48
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGKYHA1913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.11.2018
Satışa Başlanma Tarihi 26.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.000.000
İhraç Fiyatı 0,96834
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.12.2019
Kayıt Tarihi 13.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 36.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 77 gün vadeli 36.000.000 -TL nominal tutarlı TRFGKYHA1913 ISIN Kodlu finansman bonosunun bugün itibariyle (16.12.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803673
BIST