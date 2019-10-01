***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.10.2019 20:50
***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [GYHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
01.10.2019 500 2.120,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789510
BIST
11:21104.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 365,39
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:215,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0255
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:216,2772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:21273,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,95
|Açılış
|: 273,08
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26