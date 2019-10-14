***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.10.2019 18:29
***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
14.10.2019 500 2.162,50 250 1.087,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793145
BIST
18:0593.981
En Yüksek
|Değişim
|: -5,10%
|| -5.046,43
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
18:055,9303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0465
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9391
En Düşük
5,8895
18:056,5450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0526
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
18:05283,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,25
|Açılış
|: 283,91
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12