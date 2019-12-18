***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.12.2019 19:01
***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
18.12.2019 750 6.105,00 750 6.150,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804244
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0426
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9306
En Düşük
5,8830
18:056,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5950
En Düşük
6,5510
18:05281,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,82
|Açılış
|: 281,20
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,47
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|SANFM
|4,63
|11.174.243
|% 14,89
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|MAALT
|60,00
|15.700.837
|% 12,46
|
|MARTI
|0,88
|25.800.513
|% -11,11
|
|MRGYO
|0,94
|16.985.048
|% -10,48
|
|NIBAS
|5,49
|109.804
|% -10,44
|
|KSTUR
|27,00
|10.638
|% -10,00
|
|VAKFN
|2,39
|41.423.857
|% -7,00
|
|THYAO
|13,74
|1.066.975.980
|% -1,22
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|GARAN
|10,76
|336.391.358
|% -1,10
|
|TUPRS
|122,80
|328.182.248
|% -1,13
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,46
|217.621.224
|% -3,31
|
|ODAS
|2,26
|278.570.551
|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7310
|7,7697
|% 0,37
|
|Frank
|6,0194
|6,0557
|% 0,69
|
|Riyal
|1,5757
|1,5836
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,23
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,88
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|0,23
|