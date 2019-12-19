***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.12.2019 18:24
***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
19.12.2019 500 4.050,00 250 2.057,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804432
BIST
18:05110.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,75
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
18:055,9437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0174
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9443
En Düşük
5,9006
18:056,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
18:05282,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,36
|Açılış
|: 282,61
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,69
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,29
|12.603.830
|% 15,00
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EUKYO
|2,06
|8.255.203
|% 10,16
|
|HALKS
|2,20
|521.514
|% 10,00
|
|DARDL
|3,08
|345.135
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,29
|141.638.701
|% -9,13
|
|KERVN
|0,53
|936.815
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|8.236.928
|% -7,89
|
|AVTUR
|1,77
|14.455.067
|% -7,81
|
|ATSYH
|0,86
|11.717
|% -7,53
|
|THYAO
|13,76
|761.480.779
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|VESTL
|13,35
|322.136.326
|% 3,17
|
|ASELS
|19,20
|294.056.321
|% -0,10
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EKGYO
|1,43
|205.733.579
|% -2,05
|
|IEYHO
|0,59
|84.079.375
|% -4,84
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|GSRAY
|2,42
|172.081.042
|% 3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7203
|7,7590
|% -0,15
|
|Frank
|6,0544
|6,0909
|% 0,52
|
|Riyal
|1,5797
|1,5876
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|3,17
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,33
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,02
|
|B. Petrol
|66,55
|66,55
|0,38
|
Seans Raporu
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17:59VKING
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, DARDL, OYLUM, HALKS, EGCYO