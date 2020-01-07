***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.01.2020 18:23
***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
07.01.2020 750 5.895,00 579 4.578,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808576
BIST
18:05112.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.187,22
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.348
18:055,9739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
18:056,6552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0316
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6497
18:05301,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,23
|Açılış
|: 301,92
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
302,06
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,23
|39.845.645
|% 19,90
|
|DERAS
|4,04
|89.666.908
|% 15,76
|
|DAGHL
|2,88
|15.656.108
|% 14,74
|
|BURVA
|11,63
|7.084.019
|% 14,47
|
|HUBVC
|16,99
|97.446.737
|% 14,03
|
|IZMDC
|8,20
|2.651.749
|% -12,11
|
|IHGZT
|5,50
|674.061
|% -8,03
|
|ATSYH
|0,85
|38.379
|% -7,61
|
|INFO
|7,40
|9.409
|% -7,38
|
|MEPET
|2,21
|23.936.319
|% -4,74
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|ASELS
|22,40
|790.162.722
|% 1,45
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|IPEKE
|9,15
|328.688.604
|% -0,22
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,41
|176.464.845
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,62
|263.007.957
|% 1,16
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8167
|7,8559
|% -0,29
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5872
|1,5952
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|6,87
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|0,03
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|-0,97
|
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