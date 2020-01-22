***GEDIK* *KLNMA* *BURCE* *ARMDA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.01.2020 18:57
***GEDIK******KLNMA******BURCE******ARMDA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARMDA, BURCE, GEDIK, KLNMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ARMDA.E, BURCE.E, GEDIK.E ve KLNMA.E payları 23/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 06/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814048
BIST
18:05122.747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -809,02
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.369
18:055,9196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0150
|Açılış
|: 5,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9159
18:056,5640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0174
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5558
18:05296,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,38
|Açılış
|: 296,10
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,80
|49.358.887
|% 19,66
|
|EGPRO
|14,87
|18.960.837
|% 18,02
|
|HUBVC
|37,14
|39.489.895
|% 17,01
|
|BURCE
|8,15
|2.692.875
|% 14,95
|
|ERSU
|3,24
|33.276.256
|% 14,89
|
|QNBFB
|75,95
|81.458.299
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|535.484
|% -14,98
|
|BERA
|4,22
|150.318.805
|% -10,40
|
|BALAT
|2,18
|180.460
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,30
|1.479.815
|% -9,85
|
|THYAO
|14,72
|1.672.490.785
|% -1,08
|
|IPEKE
|10,04
|1.115.911.768
|% 13,96
|
|HALKB
|7,07
|1.038.825.095
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,05
|789.971.143
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|699.441.742
|% -0,98
|
|ALBRK
|1,75
|467.562.136
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|789.971.143
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|699.441.742
|% -0,98
|
|ODAS
|1,97
|318.186.589
|% 1,55
|
|EKGYO
|1,70
|253.525.424
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7494
|7,7883
|% 0,41
|
|Frank
|6,0787
|6,1153
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5730
|1,5809
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|-1,81
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|-1,36
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1409, 03 kaybederek (% -0.94 ) 148, 270
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17:59XU100
Endeks 122, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 12, 700.00 milyon TL de
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17:58TUCLK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 571, 295 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 122, 679 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
17:52KUYAS
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 776 adet işlem