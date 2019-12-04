***GEDIK* *PAPIL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******PAPIL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PAPIL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPapilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan paylardan içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin alımları hakkında bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.Adı SoyadıSatın Alınan Nominal Tutar (TL)Oran (%)AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ 2.212 0,03MURAT KERİMOĞLU 2.212 0,03DOĞAN DEMİR 2.212 0,03DERYA NADİDE YILDIZ 1.300 0,02TEVFİK METİN AYIŞIK 4.424 0,06ARDA ALATAŞ 2.212 0,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801842BIST