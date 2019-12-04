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***GEDIK* *PAPIL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.12.2019 18:57
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***GEDIK******PAPIL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka arzına aracılık ettiğimiz Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin ikinci talep toplama günü olan 29.11.2019 tarihinde 7.500.000 TL nominal tutarlı halka arza 10 katı talep gelmiştir. 29.11.2019 tarihi itibari ile halka arz müzayedesi tamamlanmış ve toplam 7.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 4,40 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden tamamlanmıştır.    
Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.  Yatırımcı Grubu
Dağıtılan Nominal Tutar (TL)
Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%) 
Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
7.398.083
98,6 3.738
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
77.437
1,0 36
Yabancı Bireysel Yatırımcılar
20.056
0,3 12
Yabancı Kurumsal Yatırımcılar
4.424
0,1 2
Toplam:
7.500.000
100 3.788
Halka Arzda, 12 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 2 yabancı kurumsal yatırımcı, 3.738 yerli gerçek kişi yatırımcı, 36 yerli tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 3.788 yatırımcı 7.500.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801860


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YKSLN 6,48 266.162.837 % 20,00  
DOKTA 41,40 761.191 % 20,00  
MAALT 39,36 12.999.285 % 20,00  
SMART 9,97 113.532.881 % 19,98  
FONET 6,67 53.859.754 % 19,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5050 7,5427 % 0,83  
Frank 5,7867 5,8216 % -0,14  
Riyal 1,5286 1,5363 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.474 -2,95  
Altın Gr. 273 273 -0,20  
Cumhuriyet 1.807 1.834 1,00  
Tam 1.801 1.846 4,20  
Yarım 870 893 2,03  
Çeyrek 437 447 1,02  
Gümüş.Ons 16,84 16,87 -0,31  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,05  
B. Petrol 63,27 63,27 2,45  
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