***GEDIK* *PAPIL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******PAPIL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PAPIL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arzına aracılık ettiğimiz Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin ikinci talep toplama günü olan 29.11.2019 tarihinde 7.500.000 TL nominal tutarlı halka arza 10 katı talep gelmiştir. 29.11.2019 tarihi itibari ile halka arz müzayedesi tamamlanmış ve toplam 7.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 4,40 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden tamamlanmıştır.Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Yatırımcı GrubuDağıtılan Nominal Tutar (TL)Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)Talebi Karşılanan Başvuru SayısıYurtiçi Bireysel Yatırımcılar7.398.08398,6 3.738Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar77.4371,0 36Yabancı Bireysel Yatırımcılar20.0560,3 12Yabancı Kurumsal Yatırımcılar4.4240,1 2Toplam:7.500.000100 3.788Halka Arzda, 12 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 2 yabancı kurumsal yatırımcı, 3.738 yerli gerçek kişi yatırımcı, 36 yerli tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 3.788 yatırımcı 7.500.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801860BIST