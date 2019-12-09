***GEDIK* *PAPIL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim









***GEDIK******PAPIL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışına İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler PAPILİlgili Şirket PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Mevcut Sermaye 32.500.000Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 1.875.000En Son Satış Yapılabilecek Tarih 22.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2019Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş TarihiPAPIL, TREPAPL00010 1.875.000 09.12.2019 09.12.2019Toplam Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay TutarıPAPIL, TREPAPL00010 1.875.000 1.875.000 0Satışın Tamamlandığı Tarih 09.12.2019Ek AçıklamalarPapilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 28-29.11.2019 tarihlerinde 4,40 TL birim fiyat ile halka arz edilen 7.500.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, 06.12.2019 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 7.500.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 1.875.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 1.875.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 6,33 TL fiyattan 09.12.2019 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Satılan payların miktarları ve satış fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Satış Fiyatı (TL)Satılan Pay Miktarı6,33 1.875.000Toplam 1.875.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802702BIST