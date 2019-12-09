***GEDIK* *PAPIL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim
09.12.2019 18:24
***GEDIK******PAPIL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışına İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler PAPIL
İlgili Şirket PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mevcut Sermaye 32.500.000
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 1.875.000
En Son Satış Yapılabilecek Tarih 22.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2019
Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş Tarihi
PAPIL, TREPAPL00010 1.875.000 09.12.2019 09.12.2019
Toplam Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay Tutarı
PAPIL, TREPAPL00010 1.875.000 1.875.000 0
Satışın Tamamlandığı Tarih 09.12.2019
Ek Açıklamalar
Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 28-29.11.2019 tarihlerinde 4,40 TL birim fiyat ile halka arz edilen 7.500.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, 06.12.2019 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 7.500.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 1.875.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 1.875.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 6,33 TL fiyattan 09.12.2019 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Satılan payların miktarları ve satış fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Satış Fiyatı (TL)
Satılan Pay Miktarı
6,33 1.875.000
Toplam 1.875.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802702
BIST