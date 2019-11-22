***GEDIK* *PAPIL* *PIT*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GEDIK******PAPIL******PIT*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [GEDIK, PIT]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiramit Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Halka Arz Fiyat Tespit Raporu'nda 1 TL nominal değerli İhraççı payı için 6,06 TL'lik değere ulaşılmış olmakla birlikte, Gedik Yatırım ve İhraççı tarafından piyasa koşulları da dikkate alınarak %27,4'lük halka arz iskontosu uygulanarak 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 4,40 TL olarak tespit edilmiştir.Piramit Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Halka Arz Fiyat Tespit Raporu ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800206BIST