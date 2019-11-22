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***GEDIK* *PAPIL* *PIT*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu

22.11.2019 23:04
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***GEDIK******PAPIL******PIT*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )

İlgili Şirketler [GEDIK, PIT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piramit Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Halka Arz Fiyat Tespit Raporu'nda 1 TL nominal değerli İhraççı payı için 6,06 TL'lik değere ulaşılmış olmakla birlikte, Gedik Yatırım ve İhraççı tarafından piyasa koşulları da dikkate alınarak %27,4'lük halka arz iskontosu uygulanarak 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 4,40 TL olarak tespit edilmiştir. 
Piramit Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Halka Arz Fiyat Tespit Raporu ektedir.
    
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800206


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KLNMA 48,46 6.150.501 % 14,78  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3115 7,3482 % -0,31  
Frank 5,7050 5,7394 % -0,17  
Riyal 1,5190 1,5267 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.463 -2,49  
Altın Gr. 269 269 0,26  
Cumhuriyet 1.793 1.820 7,00  
Tam 1.785 1.830 7,29  
Yarım 863 885 3,52  
Çeyrek 433 443 1,76  
Gümüş.Ons 17,00 17,02 -0,10  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,01  
B. Petrol 63,55 63,55 -0,42  
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