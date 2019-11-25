***GEDIK* *PAPIL* *PIT*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
25.11.2019 10:07
***GEDIK******PAPIL******PIT*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
İlgili Şirketler [GEDIK, PIT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piramit Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Halka Arz Fiyat Tespit Raporu'nda 1 TL nominal değerli İhraççı payı için 6,06 TL'lik değere ulaşılmış olmakla birlikte, Gedik Yatırım ve İhraççı tarafından piyasa koşulları da dikkate alınarak %27,4'lük halka arz iskontosu uygulanarak 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 4,40 TL olarak tespit edilmiştir.
22.11.2019 tarihinde halka arz fiyat tespit raporunun sehven eski versiyon duyurulmuştur. Nihai Halka Arz Fiyat Tespit Raporu ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800240
BIST
14:24105.812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -776,68
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.812
14:245,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0348
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:246,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:24269,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,76
|Açılış
|: 269,39
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.456.080
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.626.671
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.467.847
|% 14,71
|
|ESCOM
|1,20
|22.518.427
|% 14,29
|
|OZBAL
|1,71
|7.829.387
|% 14,00
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|OYLUM
|4,31
|4.854.495
|% -5,69
|
|ISBTR
|22.589,80
|225.909
|% -4,89
|
|RYGYO
|2,39
|2.302.001
|% -4,78
|
|IEYHO
|0,40
|35.359.186
|% -4,76
|
|THYAO
|13,58
|1.424.066.235
|% -0,44
|
|GARAN
|9,97
|364.632.240
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,40
|352.792.926
|% 1,27
|
|PETKM
|3,70
|273.509.401
|% -0,27
|
|ASELS
|19,10
|248.622.081
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,40
|352.792.926
|% 1,27
|
|THYAO
|13,58
|1.424.066.235
|% -0,44
|
|IEYHO
|0,40
|35.359.186
|% -4,76
|
|PETKM
|3,70
|273.509.401
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|90.626.406
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3786
|7,4156
|% 0,90
|
|Frank
|5,7376
|5,7721
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5278
|1,5354
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,03
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,70
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|0,06
|
|Yarım
|860
|882
|0,03
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,91
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|-0,03
|
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -580, 22 kaybederek (% -0.57 ) 101, 726
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, OZBAL, MEMSA, VAKFN, MTRYO, TKURU, LINK