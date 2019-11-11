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***GEDIK* *YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2019 15:20
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***GEDIK******YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yükselen Çelik A.Ş.' nin Halka arzına ilişkin sonuçlar
 
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılığı ile Yükselen Çelik A.Ş. halka arzında 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplama işlemleri tamamlanmıştır.
 
Yükselen Çelik A.Ş. halka arzında bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,49 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,42 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 1,66 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün ise 2,77 katı talep toplanmıştır.
 
Yükselen Çelik A.Ş.'nin 69.174.000 TL tutarlı 12.810.000 TL nominal değerli paylarının halk arzında toplam 1.657 yurtiçi bireysel yatırımcıya, 40 yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya, toplamda ise 1.701 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.
 
Tahsisatlar Yükselen Çelik A.Ş. halka arz izahnamesinde belirtildiği şekilde, %40 yurtiçi bireysel yatırımcılar, %50 yurtiçi kurumsal yatırımcılar ve %10 yurtdışı kurumsal yatırımcılar olarak tamamlanmıştır.  
 
Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 
Yatırımcı Grubu 
Dağıtılan Nominal Tutar (TL)
Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%) 
Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
5.124.000
40 1.657

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
6.405.000
50 40

Yabancı Kurumsal Yatırımcılar
1.281.000
10 4
Toplam:
12.810.000
100,00 1.701
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798024


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