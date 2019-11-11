***GEDIK* *YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYükselen Çelik A.Ş.' nin Halka arzına ilişkin sonuçlarGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılığı ile Yükselen Çelik A.Ş. halka arzında 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplama işlemleri tamamlanmıştır.Yükselen Çelik A.Ş. halka arzında bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,49 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,42 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 1,66 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün ise 2,77 katı talep toplanmıştır.Yükselen Çelik A.Ş.'nin 69.174.000 TL tutarlı 12.810.000 TL nominal değerli paylarının halk arzında toplam 1.657 yurtiçi bireysel yatırımcıya, 40 yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya, toplamda ise 1.701 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.Tahsisatlar Yükselen Çelik A.Ş. halka arz izahnamesinde belirtildiği şekilde, %40 yurtiçi bireysel yatırımcılar, %50 yurtiçi kurumsal yatırımcılar ve %10 yurtdışı kurumsal yatırımcılar olarak tamamlanmıştır.Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.Yatırımcı GrubuDağıtılan Nominal Tutar (TL)Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)Talebi Karşılanan Başvuru SayısıYurtiçi Bireysel Yatırımcılar5.124.00040 1.657Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar6.405.00050 40Yabancı Kurumsal Yatırımcılar1.281.00010 4Toplam:12.810.000100,00 1.701Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798024BIST