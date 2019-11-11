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***GEDIK* *YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2019 15:20
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***GEDIK******YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yükselen Çelik A.Ş. Paylarının Halka Arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarı
Ad Soyad Kurum Unvan Satın Alınan Nominal Tutar (Lot)
Yüksel Göktürk Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 28.742
Barış Göktürk Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 17.245
Burak Göktürk Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 11.497
Ferhan Göktürk Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 575
Berin Göktürk Yükselen Çelik A.Ş. 575
Sebahat Altın Yükselen Çelik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 533
Kamuran Öztürk Yükselen Çelik A.Ş. Muhasebe Uzmanı 267
Erhan Topaç Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
97.711
T. Metin Ayışık Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 22.991
Ülkü Feyyaz Taktak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 3.449
Arda Alataş Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı 5.318
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 300.000
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798025


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Sterlin 7,4119 7,4490 % 0,90  
Frank 5,7852 5,8200 % 0,55  
Riyal 1,5345 1,5422 % 0,15  
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Altın Ons 1.462 1.462 3,32  
Altın Gr. 272 272 1,35  
Cumhuriyet 1.806 1.833 7,00  
Tam 1.797 1.842 6,61  
Yarım 869 891 3,20  
Çeyrek 436 446 1,60  
Gümüş.Ons 16,80 16,84 0,00  
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