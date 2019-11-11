***GEDIK* *YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYükselen Çelik A.Ş. Paylarının Halka Arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarıAd Soyad Kurum Unvan Satın Alınan Nominal Tutar (Lot)Yüksel Göktürk Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 28.742Barış Göktürk Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 17.245Burak Göktürk Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 11.497Ferhan Göktürk Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 575Berin Göktürk Yükselen Çelik A.Ş. 575Sebahat Altın Yükselen Çelik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 533Kamuran Öztürk Yükselen Çelik A.Ş. Muhasebe Uzmanı 267Erhan Topaç Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı97.711T. Metin Ayışık Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 22.991Ülkü Feyyaz Taktak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 3.449Arda Alataş Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı 5.318Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 300.000Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798025BIST