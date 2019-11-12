***GEDIK* *YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYükselen Çelik halka arzına yoğun ilgi Türkiye'nin önde gelen yatırım kuruluşlarından Gedik Yatırım'ın liderliğinde gerçekleştirilen Yükselen Çelik halka arzına yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Halka arzın 2,8 katı olan, 190 milyon TL'nin üzerinde talep geldi. 11.11.2019 Vasıflı çelik sektörünün 43 yıllık köklü markası Yükselen Çelik'in halka arzı bireysel ve kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle başarılı bir şekilde tamamlandı. Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarından Gedik Yatırım'ın liderliğinde, 27 konsorsiyum üyesi aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda toplam 1.744 yatırımcıdan 191.533.237,20 TL tutarında, 35.469.118 lot talep toplandı.Gedik Yatırım'ın bugün KAP'ta yaptığı açıklamada, Yükselen Çelik'in 7-8 Kasım 2019 tarihlerindeki halka arzında, bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,49 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,42 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 1,66 katı olarak gerçekleştiği bildirildi. Toplamda ise Yükselen Çelik halka arzı büyüklüğünün 2,77 katı talep toplandığı belirtildi. 1.701 yatırımcıya dağıtım Sermaye artırımı yoluyla gerçekleşen Yükselen Çelik halka arzında, 69.174.000 TL tutarlı, 12.810.000 TL nominal değerli payların 1.657 yurtiçi bireysel yatırımcıya, 40 yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurtdışı kurumsal yatırımcı olmak üzer toplamda 1.701 yatırımcıya dağıtımı gerçekleştirildi. Yükselen Çelik A.Ş. paylarının YKSLN kodu ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü gong töreniyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.Yükselen Çelik halka arzının dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki şekilde detaylanıyor: Yatırımcı GrubuDağıtılan Nominal Tutar (TL)Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)Talebi Karşılanan Başvuru SayısıYurtiçi Bireysel5.124.00040 1.657Yurtiçi Kurumsal6.405.00050 40Yabancı Kurumsal1.281.00010 4Toplam:12.810.000100,001.701Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, Yükselen Çelik'in halka arzına yönelik açıklamalarda bulunurken, piyasalardaki genel halka arz durumuna ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Ayışık, şunları söyledi: "Pay senedi halka arzlarında 2018 yılında toplamda 9 şirket ve 5,4 milyar TL'lik birincil piyasa arzı gerçekleşmişti. 2019 yılı başından bugüne kadar Yükselen Çelik dahil 5 şirketin 231 milyon TL tutarında halka arzı gerçekleşti. Bu arzların yüzde 44'ünün Gedik Yatırım tarafından yapılmasından ve bu sene talep toplama ile yapılan en büyük tutarlı halka arzı gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."Ayışık, "Gedik Yatırım liderliğindeki Yükselen Çelik halka arzına 26 yatırım kurumunu kapsayan konsorsiyumun katılması da sektörün ilgisini gösterdi. Bu ilgi de bizleri ayrıca memnun ediyor. Gedik Yatırım olarak şirketlerin özkaynak finansmanı için en uygun kaynağın sermaye piyasası olduğuna inanıyoruz. Gedik Yatırım olarak, şirket birleşme ve devralmaları, halka arzlar başta olmak üzere tüm kurumsal finansman işlemlerinde lider olmayı hedefliyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Borsa İstanbul'da yüzde 100 yerli sermayeli, büyüme planları ile ilgi çekecek bir şirketin halka arza gitmesinin pazara hareket getireceğine inandığını belirten Metin Ayışık, "Türkiye çelik sektörünün 43 yıllık köklü markalarından biri olan Yükselen Çelik, vasıflı kalıp çeliği sektöründe yüzde 14'lük paya sahip. Bu özelliğiyle inovatif ve katma değerli bir alan olan vasıflı çelik sektörünün öncülerinden. Yükselen Çelik'in halka arz yoluyla elde edeceği kaynaklarla yeni yatırımlara giderek pazar payını daha da artıracağına inancımız tam" şeklinde konuştu.Ayışık, sözlerini şöyle tamamladı: "Yurtiçi satışlarının yanı sıra kapasite artırımı ile ihracatını geliştirecek firmanın büyüme yoluna yeni yatırımcıları da ortak etmesinden ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Halka arzın borsamıza ve yatırımcılara hayırlı olmasını diliyoruz."Gedik Yatırım hakkında:Kurulduğu 1991 yılından bu yana Türkiye'nin önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alan Gedik Yatırım, Türk sermaye piyasalarının gelişmesinde önemli rol oynamıştır.SPK tarafından Geniş Yetkili Aracı kurum yetkisi verilen Gedik Yatırım'ın aracılık hizmetleri, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yönetimi, saklama, halka arz, kurumsal finansman ve araştırma hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır. Gedik Yatırım iştirakleri Gedik Portföy A.Ş, Gedik Yatırım Holding A.Ş, Marbaş Menkul Değerler A.Ş ve HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile de yatırımcılarına uçtan uca hizmet vermektedir.Faaliyetlerini İstanbul'daki Genel Müdürlüğü ve ülke genelindeki 43 şubesi ve 335 çalışanı ile sürdüren Gedik Yatırım, stratejik işbirliği içerisinde olduğu PTT işyerleri ile banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en yaygın yatırım kuruluşudur. Gedik Yatırım, Sermaye Piyasalarına olan inancını artan şube ve çalışan sayısının yanı sıra yaptığı yatırımlarla da göstermektedir. 2015 yılının sonundan itibaren çalışan sayısı bakımından %26 daralan sektörde, aynı dönemde çalışan sayısını %8 arttırarak sektöre duyduğu güveni göstermektedir. Şube ve çalışanları dışında Yeni Nesil Yatırım Platformu Gedik Trader, Gedik Online Şube, Çağrı Merkezi ile yatırımcılarına kesintisiz hizmet sunmaktadır.Çeyrek asırdan fazla bir süredir yerli ve yabancı fark etmeksizin yatırımcılara deneyimli personeli ve son teknolojinin sunduğu hızlı ve güvenli platformlarda, sürdürülebilir değer yaratma sorumluluğu ile üstün kalitede hizmet sunmaktadır. Sektörde öncü konumda yer alan Gedik Yatırım, yatırımcı odaklı hizmet anlayışını ve yatırımcılarına her zaman beklentilerinin üzerinde hizmet vermeyi ilke edinmiştir.2018 yılında Borsa İstanbul Pay Piyasası işlem hacminde ve yatırımcı sayısında banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında birinci sırada yer almayı başarmıştır. %100 iştiraki Marbaş Menkul ile birlikte değerlendirildiğinde, 2018 pay piyasası işlem hacminin %8,45'ine sahip olarak sektörde 3'üncü sırada yer almaktadır.ISO 9001 Kalite Belgesi'ni alan ilk yatırım kuruluşu olan Gedik Yatırım, teknolojiye verdiği önem ile sermaye piyasalarında fark yaratmaktadır. Gedik Yatırım, güçlü teknoloji altyapısı sayesinde, Pay ve Vadeli İşlemler Opsiyon Piyasaları'na FIXAPI altyapısı ile ilk emri gönderen ve Borsa İstanbul Kolokasyon Hizmeti'ni kullanan ilk yatırım kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır.Dijital Kanal çalışmalarına ağırlık veren Gedik Yatırım, bu anlamda teknolojik bir yeniliğe imza atarak Türkiye'nin Yeni Nesil Yatırım Platformu Gedik Trader'ı 2016 yılında yatırımcılarının hizmetine sunmuştur. Gedik Trader ile borsa ve yatırım piyasalarını geniş kitlelere yaymayı amaçlayan Gedik Yatırım, mobil ve internet dünyasındaki gelişmelere paralel olarak, artık çok daha kolay ön yüzlerle, hızlı ve kolay erişilebilir verilerle, daha çok sayıda yatırımcının finans piyasalarını takip etmesini sağlamayı hedeflemektedir.Gedik Yatırım 2010 yılında halka açılmış ve pay senetleri "GEDIK" sembolü ile Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Ana ortaklarından Gedik Yatırım Holding (GYHOL) ve iştiraki HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (HUBVC) Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmektedir. Gedik Yatırım ve iştirakleri, kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından konsolide olarak yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA (Trk)' görünümü ise ‘"stabil" olarak belirlenmiştir.www.gedik.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798463BIST