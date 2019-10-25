***GEDIK* *YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GEDIK******YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAME EKLERİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795070BIST