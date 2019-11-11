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***GEDIK* *YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2019 17:41
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***GEDIK******YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

           Yükselen Çelik A.Ş. ("Yükselen Çelik" veya "Şirket") hisselerinin % 29,58'nin sermaye artırımı yoluyla Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Gedik Yatırım") liderliğinde 27 konsorsiyum üyesiyle halka arzına ilişkin olarak 07 – 08 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplanmıştır. Şirketimizin konu ile ilgili olarak yatırımcılardan aldığı yoğun sorular üzerine bu bilgilendirmenin yapılması gereği hasıl olmuştur. Yatırımcılardan gelen yoğun talep neticesinde Şirketimizin hisselerine bireyselde 3,49 kat ve toplamda 2,77 kat talep toplanmıştır.
Dağıtım Listesi 11.11.2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") ve ilgili diğer kurumlara Konsorsiyum Lideri Gedik Yatırım tarafından beyan edildikten sonra bireysel ve kurumsal yatırımcılar talep göndermiş oldukları Aracı Kurum ile görüşerek kaç adet hisse alabildiklerini öğrenebilirler.
Tahsisatlar Yükselen Çelik A.Ş. halka arz izahnamesinde belirtildiği şekilde %10'u yurtdışı kurumsal, %50'si yurtiçi kurumsal ve %40'ı bireysel yatırımcıya yapılmıştır.
69.174.000 TL tutarlı 12.810.000 adet nominal payın 1.657 yurtiçi bireysel yatırımcı, 40 yurtiçi kurumsal yatırımcı ve 4 adet yurtdışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplamda 1.701 yatırımcıya dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 
Yatırımcı Grubu 
Dağıtılan Nominal Tutar (TL)
Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)
Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
5.124.000
40
1.657

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
6.405.000
50
40

Yabancı Kurumsal Yatırımcılar
1.281.000
10
4

Toplam
12.810.000
100,00
1.701

5,40 TL hisse fiyatıyla halka arz edilen 12,810,000 adet nominal payın, 14 Kasım 2019'da düzenlenmesi planlanan halka arz gong töreniyle birlikte Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması beklenmektedir. 
Yatırımcılar taleplerinin gerçekleşme durumları ile ilgili olarak talep girişi yapmış oldukları banka veya aracı kurumlar ile görüşebilirler.
Değerli Yatırımcılara, göstermiş oldukları bu yoğun ilgi dolayısıyla teşekkür ederiz. Yükselen Çelik Yönetim Kurulu ve tüm çalışanlarımız bu güvene layık olmak için elinden gelen gayreti gösterecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798069


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,73 5.758.197 % 19,94  
ISBTR 22.310,00 816.392 % 15,00  
OLMIP 4,92 8.353.905 % 14,95  
KFEIN 8,43 134.423.268 % 13,00  
DGATE 7,06 116.529.354 % 12,42  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3992 7,4363 % 0,73  
Frank 5,7918 5,8267 % 0,67  
Riyal 1,5350 1,5427 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.455 1.455 0,18  
Altın Gr. 270 270 0,00  
Cumhuriyet 1.803 1.831 5,00  
Tam 1.794 1.839 3,69  
Yarım 867 890 1,79  
Çeyrek 435 445 0,89  
Gümüş.Ons 16,85 16,87 0,00  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,00  
B. Petrol 62,25 62,25 -0,26  
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