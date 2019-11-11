***GEDIK* *YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYükselen Çelik A.Ş. ("Yükselen Çelik" veya "Şirket") hisselerinin % 29,58'nin sermaye artırımı yoluyla Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Gedik Yatırım") liderliğinde 27 konsorsiyum üyesiyle halka arzına ilişkin olarak 07 – 08 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplanmıştır. Şirketimizin konu ile ilgili olarak yatırımcılardan aldığı yoğun sorular üzerine bu bilgilendirmenin yapılması gereği hasıl olmuştur. Yatırımcılardan gelen yoğun talep neticesinde Şirketimizin hisselerine bireyselde 3,49 kat ve toplamda 2,77 kat talep toplanmıştır.Dağıtım Listesi 11.11.2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") ve ilgili diğer kurumlara Konsorsiyum Lideri Gedik Yatırım tarafından beyan edildikten sonra bireysel ve kurumsal yatırımcılar talep göndermiş oldukları Aracı Kurum ile görüşerek kaç adet hisse alabildiklerini öğrenebilirler.Tahsisatlar Yükselen Çelik A.Ş. halka arz izahnamesinde belirtildiği şekilde %10'u yurtdışı kurumsal, %50'si yurtiçi kurumsal ve %40'ı bireysel yatırımcıya yapılmıştır.69.174.000 TL tutarlı 12.810.000 adet nominal payın 1.657 yurtiçi bireysel yatırımcı, 40 yurtiçi kurumsal yatırımcı ve 4 adet yurtdışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplamda 1.701 yatırımcıya dağıtımı gerçekleştirilmiştir.Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.Yatırımcı GrubuDağıtılan Nominal Tutar (TL)Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)Talebi Karşılanan Başvuru SayısıYurtiçi Bireysel Yatırımcılar5.124.000401.657Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar6.405.0005040Yabancı Kurumsal Yatırımcılar1.281.00010Toplam12.810.000100,001.7015,40 TL hisse fiyatıyla halka arz edilen 12,810,000 adet nominal payın, 14 Kasım 2019'da düzenlenmesi planlanan halka arz gong töreniyle birlikte Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması beklenmektedir.Yatırımcılar taleplerinin gerçekleşme durumları ile ilgili olarak talep girişi yapmış oldukları banka veya aracı kurumlar ile görüşebilirler.Değerli Yatırımcılara, göstermiş oldukları bu yoğun ilgi dolayısıyla teşekkür ederiz. Yükselen Çelik Yönetim Kurulu ve tüm çalışanlarımız bu güvene layık olmak için elinden gelen gayreti gösterecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798069BIST