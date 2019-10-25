GEDIK* *YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|12,24
|25.988.713
|% 20,00
|BOSSA
|5,74
|41.637.015
|% 19,83
|IHGZT
|2,60
|1.176.042
|% 12,55
|DITAS
|7,26
|15.243.112
|% 11,01
|EGCYH
|0,11
|24.989
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3773
|7,4143
|% -0,15
|Frank
|5,7770
|5,8118
|% -0,19
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% 0,05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|1,59
|Altın Gr.
|279
|279
|0,43
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|Yarım
|892
|915
|5,01
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,05
|0,22
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|B. Petrol
|61,97
|61,97
|0,30
Seans Raporu
- 17:59YYAPI Yüzde -6.38 oranında düşüşle 0.44 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 211, 785 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -54, 67 kaybederek (% -0.06 ) 96, 462
- 17:56 KLNMA, METRO, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:56 CEMAS, GEDIK, RALYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:56 Bu seansda işlem gören 218 hisse senedinden 112 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 73 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 33 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem