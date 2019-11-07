***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 5.832.000 0 -274.235 0 0 17.070.077 -81.425 0 0 0 0 2.367.486 11.606.696 5.768.570 42.289.170 4.514.070 46.803.240Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 -51.547 -51.547Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler743.894 5.024.676 -5.768.570 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-284.268 -284.268 -18.682 -302.950Sermaye Arttırımı5.832.000 -5.832.000 0 0 0Kar Payları0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)14.653 1.003.142 108.349 -2.181 10.133.822 11.257.784 1.192.295 12.450.079Dönem Sonu Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.073.219 -365.693 0 0 0 0 3.219.729 10.797.192 10.133.822 53.262.687 5.636.135 58.898.822Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.088.528 -180.271 0 0 0 0 3.219.730 10.797.192 12.934.692 56.264.288 6.182.490 62.446.778Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler266.005 12.668.687 -12.934.692 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-314.967 -314.967 -23.519 -338.486Sermaye Arttırımı0 0 0Kar Payları-1.539.915 -1.539.915 -53.306 -1.593.221Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)8.739.268 8.739.268 1.204.194 9.943.462Dönem Sonu Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.088.528 -495.238 0 0 0 0 3.485.735 21.925.964 8.739.268 63.148.675 7.309.859 70.458.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.184.250 -6.477.213İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları68.531.759 45.343.871Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri68.531.759 44.967.588Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri0 376.283Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri0 0İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri0 0İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-51.968.653 -47.280.419Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-47.378.888 -44.206.838Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları0 0Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları0 0Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.589.765 -3.073.581Faaliyetlerden Net Nakit Akışları16.563.106 -1.936.548Ödenen Temettüler-1.539.915 -2.268Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.838.941 -4.538.397Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-792.285 -4.876.729Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.136 376.347Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-919.421 -5.253.076Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.488.373 8.568.470Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri27.031.645 27.656.598Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.453.009 -16.108.971Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-1.039.390 -1.597.328Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.027.619 -1.381.829YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.903.592 -2.785.472Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi737.486 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.641.078 -2.785.472DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 14.763.676 14.195.292DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 18.404.754 11.409.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 18.404.754 14.763.676Finansal Yatırımlar4 4.767.791 3.517.803Ticari Alacaklar21.702.267 20.067.367İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 20.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 21.702.267 20.046.716Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar397.948 214.727İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 397.948 214.727Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 17.284.171 14.044.021Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 427.343 291.040Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 2.798.889 3.708.602Diğer Dönen Varlıklar29 991.622 770.581ARA TOPLAM66.774.785 57.377.817Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.774.785 57.377.817DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 273.158 273.158Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.750.000 2.750.000Maddi Duran Varlıklar14 25.306.468 26.221.047Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.100.000 2.100.000Şerefiye18 2.100.000 2.100.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 86.852 558.534Ertelenmiş Vergi Varlığı40 0 0Diğer Duran Varlıklar29 2.200 2.200TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.518.678 31.904.939TOPLAM VARLIKLAR97.293.463 89.282.756KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 4.143.012 8.732.339Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler24 8.813.557 4.645.593Ticari Borçlar3.884.689 1.895.367İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 2.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.884.689 1.893.071Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 540.028 667.669Diğer Borçlar238.732 131.359İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 238.732 128.024İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 3.335Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 14.027 49.476Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 3.272.598 3.702.625Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 1.288.620 2.288.832ARA TOPLAM22.195.263 22.113.260Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.195.263 22.113.260UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler24 0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.677.740 1.237.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 1.677.740 1.237.731Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar40 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 2.961.926 3.484.987Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.639.666 4.722.718TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.834.929 26.835.978ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar63.148.675 56.264.288Ödenmiş Sermaye30 11.664.000 11.664.000Sermaye Düzeltme Farkları30 14.653 14.653Geri Alınmış Paylar (-)30 -274.235 -274.235Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.593.290 17.908.257Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 18.088.528 18.088.528Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -495.238 -180.271Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları30 0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 3.485.735 3.219.730Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 21.925.964 10.797.192Net Dönem Karı veya Zararı30 8.739.268 12.934.691Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.309.859 6.182.490TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.458.534 62.446.778TOPLAM KAYNAKLAR97.293.463 89.282.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 59.785.922 50.985.064 17.650.408 21.363.890Satışların Maliyeti31 -44.460.297 -36.759.240 -13.607.620 -15.102.042TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.325.625 14.225.824 4.042.788 6.261.848Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)15.325.625 14.225.824 4.042.788 6.261.848Genel Yönetim Giderleri28-33 -3.349.939 -2.199.866 -1.129.103 -784.170Pazarlama Giderleri28-33 -1.379.657 -1.242.351 -517.418 -455.151Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 5.781.308 6.055.714 1.885.010 3.591.480Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.639.435 -2.496.512 -1.489.327 -692.109ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.737.902 14.342.809 2.791.950 7.921.898Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 89.958 0 89.958 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.827.860 14.342.809 2.881.908 7.921.898Finansman Giderleri24-37 -1.039.390 -1.597.328 -115.614 -1.557.732SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.788.470 12.745.481 2.766.294 6.364.166Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.845.008 -1.419.365 45.169 -915.478Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -3.272.598 -2.651.578 -907.439 -1.584.303Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 427.590 1.232.213 952.608 668.825SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.943.462 11.326.116 2.811.463 5.448.688DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)9.943.462 11.326.116 2.811.463 5.448.688Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.204.194 1.192.294 396.341 523.969Ana Ortaklık Payları8.739.268 10.133.822 2.415.122 4.924.719Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,75000000 0,87000000 0,21000000 0,42000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.614.076 762.966 -70.245 -558.857Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 1.922.409 1.922.409 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-403.804 -364.446 -92.376 -134.878Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler95.471 -794.997 22.131 -423.979Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 95.471 -794.997 22.131 -423.979Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.614.076 762.966 -70.245 -558.857TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.557.538 12.089.082 2.741.218 4.889.831Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.180.676 1.210.976 389.930 537.663Ana Ortaklık Payları10.376.862 10.878.106 2.351.288 4.352.168http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797338BIST