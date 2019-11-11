***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.11.2019 16:00
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 30.09.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GEDİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
YASAL ZORUNLULUK
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/11/2019
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş olan , Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ( solo ) ek'te PDF olarak sunulmuştur. SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798038
BIST
16:08103.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 606,18
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.763
En Düşük
102.369
16:085,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:086,3732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:08271,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,94
|Açılış
|: 271,44
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.011.150
|% 14,95
|
|KFEIN
|8,55
|79.990.125
|% 14,61
|
|GYHOL
|7,27
|5.881.932
|% 11,50
|
|KLNMA
|46,38
|4.260.703
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,76
|3.029.042
|% -7,39
|
|FONET
|3,15
|13.744.841
|% -6,80
|
|MNDRS
|0,86
|32.178.412
|% -6,52
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,02
|1.065.630.490
|% 1,72
|
|PETKM
|3,69
|338.384.043
|% -1,07
|
|ASELS
|18,86
|295.291.068
|% -0,26
|
|KOZAA
|8,80
|239.241.948
|% 3,77
|
|GARAN
|9,84
|237.649.884
|% 0,51
|
|PETKM
|3,69
|338.384.043
|% -1,07
|
|THYAO
|13,02
|1.065.630.490
|% 1,72
|
|SMART
|3,61
|229.240.171
|% 11,08
|
|KRDMD
|2,28
|121.754.549
|% -1,30
|
|HALKB
|5,82
|236.201.543
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4132
|7,4503
|% 0,92
|
|Frank
|5,7865
|5,8213
|% 0,57
|
|Riyal
|1,5351
|1,5428
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,32
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,35
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|6,61
|
|Yarım
|869
|891
|3,20
|
|Çeyrek
|436
|446
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-0,53
|
Seans Raporu
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16:18DEVA
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