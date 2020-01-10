***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2020 19:12
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
GYK 2019 4. DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK SATIM BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.040,62 % 0,0011 % 0,038152 % 3.356,363575
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811954
BIST
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 673,25
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
18:055,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8612
18:056,5285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,5160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5124
18:05294,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,49
|Açılış
|: 294,13
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,93
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6432
|7,6815
|% -0,04
|
|Frank
|6,0084
|6,0445
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5597
|1,5675
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|7,88
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,53
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|-3,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|-2,31
|
|Yarım
|936
|960
|-1,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,10
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,04
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|-0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58YUNSA
Yüzde 9.40 oranında artışla 11.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 106, 427 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 638, 26 artarak (% 0.57 ) 113, 148
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EGCYO, EKIZ, EGCYH, EGCEY
-
17:56
EGCEY, YKBNK, VAKBN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
MTRYO, SANFM, YBTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında